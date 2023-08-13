«Химик» победил обладателя Кубка LADA

Хоккеисты воскресенского «Химика», выступающего во Всероссийской хоккейной лиге, победили «Куньлунь Ред Стар» в матче заключительного тура Кубка LADA, проходящего в Тольятти. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Химика».

У победителей шайбы забросили Никита Сусуев (10:51), Арсений Парамонов (11:12), Глеб Кожемякин (32:44), Владислав Джиошвили (46:45) и Данил Пивчулин (54:49).

У китайской команды отличились Спенсер Фу (23:55) и Брэндон Ип (33:05).

«Куньлунь Ред Стар» досрочно стал победителем турнира, в матче за второе место в заключительной игре встретятся «Лада» и «Нефтехимик».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.