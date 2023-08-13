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Новая ледовая арена в Новосибирске открылась матчем юниорских сборных России и Беларуси

Это произошло 13 августа.
13 августа 2023 14:36
автор: Степан Шереметьев

Открытие «Сибирь-Арены» состоялось в воскресенье, 13 августа, в Новосибирске.

В матче открытия ледовой арены встречаются юниорские сборные России и Беларуси (игроки не старше 18 лет). Символическое вбрасывание шайбы перед началом товарищеской игры выполнили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Новый ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10  587 зрителей и возведён с учётом самых современных требований и стандартов. Одной из главных причин его строительства было проведение матчей молодёжного чемпионата мира 2023, однако мировое первенство было перенесено из России. После открытия арена станет домашней для клуба КХЛ «Сибирь».

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