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«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Автомобилистом» на Кубке Республики Башкортостан 

Игра хоккейных клубов состоялась в Уфе. 
13 августа 2023 17:20
автор: Глеб Шевяков

«Салават Юлаев» на своей площадке обыграл «Автомобилист» в матче Кубка Республики Башкортостан.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу уфимской команды.

За хозяев шайбы забросили Александр Шаров (30-я минута), Даниил Огирчук (56), Динар Хафизуллин (57) и Владислав Ефремов (59). В составе гостей голами отметились Никита Бледнов (11), Данил Романцев (19) и Анатолий Голышев (40).

Таким образом, «Салават Юлаев» стал победителем домашнего товарищеского турнира, записав на свой счёт четыре очка за три проведённые игры.

Кубок Республики Башкортостан.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

источник: «Советский спорт»
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