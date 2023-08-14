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Овечкин занял восьмое место в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ

Лучшим среди россиян стал Кучеров.
14 августа 2023 08:51
автор: Виталий Овсянников

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших крайних форвардов среди действующих хоккеистов.

В топ-20 вошли сразу четыре российских игрока.

Первое место в рейтинге занял чех Давид Пастрняк из «Бостона». На второй строчке оказался американский форвард «Флориды» Мэттью Ткачук. Тройку лидеров замыкает россиянин Никита Кучеров из «Тампы-Бэй».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял седьмое место, а звёздный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – восьмое. Также в рейтинг попал россиянин Артемий Панарин, расположившийся на девятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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