Николай Голдобин назвал причины ухода из «Металлурга»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин рассказал о том, почему решил покинуть «Металлург».

Отметим, что 27-летний хоккеист выступал за клуб из Магнитогорска последние три сезона.

«На уход из «Металлурга» повлиял не финансовый вопрос. Андрей Разин убеждал остаться? Да, разговор был. Но не буду рассказывать его содержание — это наш мини-секрет. Некоторые игроки «Магнитки» не хотели работать с Разиным из-за репутации конфликтного человека? Нет, я точно не имел ничего против него. Думаю, с любым тренером можно сработаться», — приводят «Известия» слова Голдобина.

В минувшем сезоне Николай провел 70 матчей в КХЛ, в которых набрал 38 (21+17) очков.

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