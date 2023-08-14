ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Николай Голдобин назвал причины ухода из «Металлурга»

Хоккеист имеет опыт выступления в НХЛ,
14 августа 2023 09:17
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Спартака» Николай Голдобин рассказал о том, почему решил покинуть «Металлург».

Отметим, что 27-летний хоккеист выступал за клуб из Магнитогорска последние три сезона.

«На уход из «Металлурга» повлиял не финансовый вопрос. Андрей Разин убеждал остаться? Да, разговор был. Но не буду рассказывать его содержание — это наш мини-секрет. Некоторые игроки «Магнитки» не хотели работать с Разиным из-за репутации конфликтного человека? Нет, я точно не имел ничего против него. Думаю, с любым тренером можно сработаться», — приводят «Известия» слова Голдобина.

В минувшем сезоне Николай провел 70 матчей в КХЛ, в которых набрал 38 (21+17) очков.

.

источник: «Известия»
Овечкин занял восьмое место в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ
Лучшим среди россиян стал Кучеров.
14.08.2023 08:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Автомобилистом» на Кубке Республики Башкортостан 
Игра хоккейных клубов состоялась в Уфе. 
13.08.2023 17:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Определились финалисты Кубка ТАНЕКО
Также определились команды, кто разыграет третье место турнира в Казани.
13.08.2023 14:50
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Новая ледовая арена в Новосибирске открылась матчем юниорских сборных России и Беларуси
Это произошло 13 августа.
13.08.2023 14:36
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Химик» победил обладателя Кубка LADA
Клуб ВХЛ одержал победу в заключительный день соревнований.
13.08.2023 14:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Металлург» разгромил «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан
Перед заключительным туром у всех участников по два очка.
13.08.2023 12:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В «Каролине» считают, что Свечников будет готов к началу сезона
В марте форвард перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена.
13.08.2023 09:46
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Фетисов поделился мнением о российском хоккеисте Александре Овечкине 
Ранее 37-летний форвард НХЛ принял участие в спортивном мероприятии в Туле. 
12.08.2023 23:52
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Словацкий хоккеист Гернат рассказал, почему перешёл в «Локомотив»
В 2011 году хоккеист был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ.
12.08.2023 22:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.