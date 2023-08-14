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Андрей Назаров: «Йокерит» стал никому не нужен после выхода из КХЛ

Команда провела в лиге восемь сезонов.
14 августа 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер Андрей Назаров высказался о последствиях выхода из КХЛ для финского «Йокерита».

Отметим что на первый домашний матч команды из Хельсинки в межсезонье пришел 1671 зритель.

«Прочитал, что на первый домашний матч «Йокерита» пришел 1671 зритель. Представляю, какой шок случился у местного спортивного руководства. После выхода из КХЛ с «Йокеритом» происходит что-то невообразимое, команда брошена и толком никому не нужна», – приводит «Чемпионат» слова Назарова.

Руководство «Йокерита» приняло решение выйти из КХЛ поле сезона 2021/2022. Клуб будет выступать во второй по силе лиге чемпионате Финляндии.

источник: Чемпионат.com
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