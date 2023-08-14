Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о процессе подготовки к новому сезону НХЛ.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, лучшие кондиции у меня были, когда я был совсем молодым. Опять же, все зависит от того, как мы подготовимся, как сложится сезон. Главное, чтобы все было без травм», — цитирует Овечкина издание ТАСС.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ-2023/24 стартует 11 октября.

Александр Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2026 года. На данный момент он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Овечкин отстаёт от легендарного Уэйна Гретцки на 72 гола. Его рекорд по количеству заброшенных шайб (894) держится с 1999 года.