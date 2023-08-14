«Локомотив» разгромил «Барыс» и стал бронзовым призёром Кубка ТАНЕКО 

Хоккеисты «Локомотива» одержали разгромную победу над «Барысом» в матче за третье место товарищеского Кубка ТАНЕКО.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу ярославского клуба.

В составе победителей шайбы забросили Ярослав Лихачёв (12-я минута), Георгий Иванов (17), Мартин Гернат (19) и Александр Елесин (28).

Добавим, что финал Кубка ТАНЕКО между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится сегодня, 14 августа. Начало матча – 19:00 по московскому времени.

Кубок ТАНЕКО.

Матч за 3-е место.

«Барыс» (Астана) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 - Лихачёв (Алексеев, Рафиков), 11:01.

0:2 - Иванов (Никулин, Акмальдинов), 16:01.

0:3 - Гернат (Берёзкин, Шалунов), 18:50

0:4 - Елесин (Полунин), 27:11.