Международная федерация хоккея отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА

Международная федерация хоккея (IIHF) отказала московскому ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Иваном Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Организация признала действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.