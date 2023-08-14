Международная федерация хоккея запретила ЦСКА трансферы до августа 2024 года

Международная федерация хоккея (IIHF) запретила московскому ЦСКА проводить трансферы до 10 августа 2024 года, сообщается на сайте организации.

Причиной решения стало подписание армейцами контракта с вратарем Иваном Федотовым.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Ранее IIHF признала действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».