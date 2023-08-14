Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова до конца 2023 года

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова на четыре месяца на участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона, сообщается на сайте организации.

Срок дисквалификации будет исчисляться с 1 сентября и завершится 31 декабря 2023 года.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. Национальная хоккейная лига опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Ранее ИИХФ признала действующим контракт игрока с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».