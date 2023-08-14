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«Дебильные решения». Фетисов - о дисквалификации Федотова

Федотов был дисквалифицирован на 4 месяца.
14 августа 2023 16:52
автор: Александр Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон в связи с трансфером вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова.

«Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Федотов был дисквалифицирован на четыре месяца.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

IIHF признала действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

источник: «Спорт-Экспресс»
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