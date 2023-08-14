Борис Михайлов: ИИХФ пошла на поводу у НХЛ

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал решение ИИХФ наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон в связи с трансфером вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова.

«Если честно, к этому надо было готовиться. Ясно, что Международная федерация пошла на поводу у НХЛ. Федотов не приезжал в «Филадельфию». Если бы он приехал и потом все случилось, это был бы другой вопрос. Международная карта разрешения находится в ЦСКА. Я считаю, что это несправедливое решение по отношению и к хоккеисту, и к ЦСКА. На дальнейшую судьбу клуба — это решение не скажется. А вот на судьбе Ивана отразится. Надо разобраться в их решении. Думаю, что на этом все не закончится. Будут переписки, к сентябрю будут новые решения. Нужно доказывать свою правоту. Будет переписка с Международной федерацией. Решение для меня не понятно. Они никого не пускают на первенство мира. А игрокам разрешают уезжать. Мне это непонятно. Нужны юристы, которые будут заниматься этим вопросом», - приводит слова Михайлова «Спорт-Экспресс».

Федотов был дисквалифицирован на четыре месяца.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

IIHF признала действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».