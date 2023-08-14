Вратарь Федотов может выступать в НХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ

Голкипер ЦСКА Иван Федотов имеет возможность играть в Национальной Хоккейной Лиге, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, в прошлом году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с армейцами подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы. А в начале июля КХЛ зарегистрировала новое соглашение голкипера с московской командой. НХЛ опротестовала это решение ,отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Как утверждает источник, отстранение 26-летнего хоккеиста от выступлений на четыре месяца не распространяется на НХЛ, поэтому в этой лиге он может играть.

Добавим, сегодня, 14 августа, помимо дисквалификации Федотова ИИХФ запретила ЦСКА совершать международные трансферы в течение одного сезона.