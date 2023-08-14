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«Бостон» потерял еще одного именитого хоккеиста за полтора месяца

Обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ.
14 августа 2023 17:15
автор: Александр Евграфов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» потерял еще одного именитого хоккеиста в своем составе. После 15 сезонов в НХЛ о завершении спортивной карьеры объявил Давид Крейчи.

«После 15 сезонов я решил покинуть лучшую лигу мира. Когда меня выбрали на драфте 2004 года, я не знал, что буду работать с такими невероятными и целеустремленными людьми, которые приведут нас к трем финалам Кубка Стэнли и победе в 2011 году. У меня здесь много хороших друзей. Буду скучать по игре перед болельщиками «Бостона», но я всегда останусь «медведем», - приводит слова 37-летнего Крейчи сайт команды.

Давид Крейчи стал вторым именитым хоккеистом, покинувшим состав «Бостона» в межсезонье. В конце июля о завершении спортивной карьеры заявил капитан команды Патрис Бержерон.

источник: ХК «Бостон Брюинз»
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