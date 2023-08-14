Кожевников высказался о возможном выходе России из ИИХФ на фоне дисквалификации Федотова

Советский хоккеист, двухкратный чемпион Александр Кожевников уверен, что Федерации хоккея России не стоит выходит из состава ИИХФ в связи с дисквалификацией вратаря ЦСКА Ивана Федотова из-за трудовых соглашений с НХЛ и КХЛ.

«Решения принимаются весьма странные, тем не менее выходить из состава ИИХФ нам ни в коем случае нельзя. Иначе нас туда не вернут и мы не сможем играть даже с командами из совсем не хоккейных стран, типа Африки или Бразилии. В нашей стране хоккей начнёт «загибаться», игроки стремительно будут уезжать за границу, причём это будет касаться не только взрослых ребят, но и детей», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Добавим, ранее Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», однако голкипер в прошлом месяце подписал новое соглашение с армейцами. Сегодня, 14 августа, ИИХФ приняла решение отстранить игрока от выступлений на четыре месяца.