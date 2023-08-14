ЦСКА будет оспаривать решение Международной федерации хоккея по делу вратаря Федотова

Руководство хоккейного клуба ЦСКА выражает несогласие с решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) по делу вратаря Федотова.

«14 августа 2023 года хоккейный клуб ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые Международная федерация хоккея наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова.

Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова — он находится на сборах основной команды в городе Минск и готовится к стартовой игре чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 против казанского «Ак Барса». У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — говорится в сообщении.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.