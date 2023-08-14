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Юрист рассказала, что может сделать ЦСКА после решения ИИХФ о дисквалификации Федотова

Голкиперу запретили играть до начала 2024 года.
14 августа 2023 19:52
автор: Максим Скороходов

Юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала, дадут ли голкиперу ЦСКА Ивану Федотову играть за ЦСКА после четырехмесячной дисквалификации, и что может сделать армейцы по решению Международной федерации хоккея.

«В принципе, да. Федотов сможет играть за ЦСКА после дисквалификации. Но надо не забывать, что существует возможность оспаривания данного решения. По идее, стороны должны пойти по этому пути. Любое решение, принятое первой инстанцией, подлежит обжалованию. Обжаловать могут все заинтересованные стороны. Там было две стороны, и обжаловать может любая из них, или же обе, если недовольны», - приводит «Газета.ru» слова юриста.

ЦСКА уже подтвердил, что будет оспаривать решение ИИХФ.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.

источник: «Газета.Ru»
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