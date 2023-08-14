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Российский хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года

Спортсмен боролся с раком мозга.
Российский хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года
14 августа 2023 21:00
автор: Александр Кожевников
автор фото: ХК "Салават Юлаев"

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и клуба КХЛ «Салават Юлаев» Родион Амиров скончался в возрасте 21 года. Об этом в социальных сетях сообщил его агент Дэн Милстейн.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда.

Спортсмен выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева», однако я нваря 2022 года не выходил на лёд.

В мае 2023 года уфимский клуб продлил контракт со спортсменом, несмотря на диагноз.

На счету Амирова 79 матчей в КХЛ, в которых он набрал 18 (10+8) очков.

источник: «Советский спорт»
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