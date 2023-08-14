«Трактор» победил «Ак Барс» и стал обладателем Кубка ТАНЕКО

Хоккеисты челябинского «Трактора» стали победителями Кубка ТАНЕКО, который проходил в Казани. В финальном матче они победили хозяев турнира, «Ак Барс» - 2:1.

Счет в матче был открыт на 3-й минуте, отличился Егор Фатеев (02:12). После Илья Сафонов (13:18) восстановил равновесие. Победу «Трактору» принес точный бросок Владимира Ткачёва (31:54).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок открытия, в котором встретятся ЦСКА и «Ак Барс».