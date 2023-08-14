В «Торонто» выразили соболезнования по поводу смерти Амирова

Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Брендан Шэнахэн рассказал, что глубоко потрясен смертью 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Весь коллектив «Мейпл Лифс» опустошен этой потерей. На протяжении всей мужественной битвы позитив Родиона вдохновлял всех вокруг него. Он произвел неизгладимое впечатление на нашу команду и болельщиков во время кратких визитов в Торонто. Невероятно грустно видеть, как такой перспективный молодой человек, так рано покинул нас. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Родиона, поскольку вместе скорбим из-за этой потери», - говорится в заявлении Шэнахэна, опубликованном в социальных сетях.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. Всего он принял участие в 79 матчах за уфимский клуб, в которых набрал 18 очков (10 шайб + 8 результативных передач).

В 2020 году хоккеист был задрафтован «Торонто» в первом раунде под 15-м номером. В феврале 2022 года стало известно, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Россиянин проходил лечение в Германии, а в апреле вернулся в Уфу, вскоре продлив на год арендный контракт с «Салаватом Юлаевым».

В понедельник агент Амирова Дэн Мильштейн сообщил, что Амиров скончался.