ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Амирова

Хоккеист скончался в возрасте 21 года.
14 августа 2023 21:52
автор: Александр Кожевников

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью 21-летнего форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Родиона и всему хоккейному сообществу в связи с невосполнимой утратой», — сказано в сообщении ФХР в Telegram-канале.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. Всего он принял участие в 79 матчах за уфимский клуб, в которых набрал 18 очков (10 шайб + 8 результативных передач).

В 2020 году хоккеист был задрафтован «Торонто» в первом раунд под 15-м номером. В феврале 2022 года стало известно, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Россиянин проходил лечение в Германии, а в апреле вернулся в Уфу, вскоре продлив на год арендный контракт с «Салаватом Юлаевым».

В понедельник агент Амирова Дэн Мильштейн сообщил, что Амиров скончался.

В «Торонто» выразили соболезнования по поводу смерти Амирова
Президент клуба отметил, что все глубоко потрясены случившемся.
14.08.2023 21:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Трактор» победил «Ак Барс» и стал обладателем Кубка ТАНЕКО
«Трактор» победил «Ак Барс» и стал обладателем Кубка ТАНЕКО
Турнир проходил в Казани.
14.08.2023 21:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года
Российский хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года
Спортсмен боролся с раком мозга.
14.08.2023 21:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Юрист рассказала, что может сделать ЦСКА после решения ИИХФ о дисквалификации Федотова
Голкиперу запретили играть до начала 2024 года.
14.08.2023 19:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
ЦСКА будет оспаривать решение Международной федерации хоккея по делу вратаря Федотова
Руководство клуба выразило с ним категорическое несогласие.
14.08.2023 19:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Кожевников высказался о возможном выходе России из ИИХФ на фоне дисквалификации Федотова
Ранее Международная федерация хоккея отстранила российского голкипера от выступлений из-за нового контракта с ЦСКА.
14.08.2023 18:32
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Каменский призвал приостановить сотрудничество с ИИХФ после решения по Федотову
Федотов был дисквалифицирован на 4 месяца.
14.08.2023 17:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Бостон» потерял ещё одного именитого хоккеиста за полтора месяца
Обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ.
14.08.2023 17:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь Федотов может выступать в НХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ
Ранее россиянин заключил соглашение с ЦСКА, за что на него наложили санкции. 
14.08.2023 16:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.