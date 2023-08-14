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КХЛ выразила соболезнования родным и близким Амирова

Спортсмен скончался от рака в 21 год.
14 августа 2023 23:33
автор: Александр Кожевников

Континентальная хоккейная лига выразила соболезнования в связи со смертью 21-летнего форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Родиона Амирова», — сказано в сообщении КХЛ в Telegram-канале.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. Всего он принял участие в 79 матчах за уфимский клуб, в которых набрал 18 очков (10 шайб + 8 результативных передач).

В 2020 году хоккеист был задрафтован «Торонто» в первом раунд под 15-м номером. В феврале 2022 года стало известно, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Россиянин проходил лечение в Германии, а в апреле вернулся в Уфу, вскоре продлив на год арендный контракт с «Салаватом Юлаевым».

В понедельник агент Амирова Дэн Мильштейн сообщил, что Амиров скончался.

источник: «Советский спорт»
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