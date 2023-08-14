Экс-работник ИИХФ: интересно, будет ли ЦСКА уважать решение Федерации

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг высказался о решении ИИХФ по делу российского голкипера Ивана ФЕдотова.

«Хотя ИИХФ вынесла решение в пользу НХЛ и «Филадельфии Флайерз» по делу Ивана Федотова, правила Международной федерации хоккея позволяют московскому ЦСКА сохранить Федотова и играть с ним в КХЛ после четырёхмесячной дисквалификации с 31 декабря 2023 года.

Кроме того, ЦСКА не разрешается совершать какие-либо международные трансферы в течение одного года — до 10 августа 2024 года. Вероятно, это повредит им больше, чем решение по Федотову. Интересно, будет ли ЦСКА уважать решение ИИХФ», - цитирует Шемберга «Чемпионат» со ссылкой на соцсеть чиновника. Сейчас сообщение в соцсетях удалено.

ЦСКА уже подтвердил, что будет оспаривать решение ИИХФ.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.