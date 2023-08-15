Агент Амирова рассказал о последних днях жизни хоккеиста

Агент российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова рассказал о последних днях жизни хоккеиста.

«Обострение случилось в октябре 2022 года. Врачи в Торонто дали всего шесть месяцев. Он вернулся в Россию, где доктора в Сколково боролись за его жизнь ещё 10 месяцев. Но две недели назад и они оказались бессильны. Тогда пришли к решению отвезти Родиона в Германию, где был последний, призрачный шанс на лечение. И вот его не стало…

Парень боролся. Он думал только о других. Не ныл, боролся. И старался встречать каждый день на позитиве, с улыбкой. Хотя потерял зрение где-то полгода назад и уже не мог ходить. Когда виделись последний раз? На прошлой неделе — встречались в Мюнхене, где он лечился. Родион боролся. Я ему ещё тогда сказал дерзко, чтобы взбодрить: «Слушай, я агент, нас интересуют только деньги. Давай, хватит болеть — выходи на лёд, возвращайся в игру. Нам нужно бизнес делать». Посмеялись тогда над шуткой. Он снова улыбался, хотя в последнюю неделю уже не мог держать голову. Состояние было ужасным, болезнь побеждала. Как-то Родион сказал со смехом: «Ну что, эти канадские доктора ничего не знают. Вот я, здесь, живой — а они меня уже похоронили». Каждый прожитый день был как подвиг. Он вёл эту борьбу мужественно и стойко. Сказал мне, что больше переживает за родителей», - цитирует Мильштейна «Матч ТВ».

14 августа стало известно о том, что Амиров скончался в возрасте 21 год.