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Возле стадиона «Уфа-Арена» установили мемориал памяти Родиона Амирова

У хоккеиста было обнаружено онкологическое заболевание.
15 августа 2023 10:34
автор: Александр Поволоцкий

У центрального входа в стадион «Уфа-Арены» создали мемориал в память о нападающем команды Родионе Амирове.

Напомним, что 14 августа стало известно о смерти 21-летнего хоккеиста. В прошлом году у Амирова был обнаружен рак головного мозга.

На мемориале в Уфе установлено фото Родиона. Рядом с ним висят именные джерси хоккеиста. Болельщики приносят к мемориалу цветы, свечи и игрушки.

Ранее в СМИ появилась информация, что после длительного лечения Амиров может вернуться на лед уже в сезоне 2022/2023. В 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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