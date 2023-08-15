Возле стадиона «Уфа-Арена» установили мемориал памяти Родиона Амирова

У центрального входа в стадион «Уфа-Арены» создали мемориал в память о нападающем команды Родионе Амирове.

Напомним, что 14 августа стало известно о смерти 21-летнего хоккеиста. В прошлом году у Амирова был обнаружен рак головного мозга.

На мемориале в Уфе установлено фото Родиона. Рядом с ним висят именные джерси хоккеиста. Болельщики приносят к мемориалу цветы, свечи и игрушки.

Ранее в СМИ появилась информация, что после длительного лечения Амиров может вернуться на лед уже в сезоне 2022/2023. В 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ.