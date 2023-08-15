ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Капитан «Торонто» Таварес отреагировал на новость об уходе из жизни Амирова

Россиянин был задрафтован этим клубом НХЛ,
15 августа 2023 11:30
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Торонто» Джон Таварес отреагировал на новость о смерти российского хоккеиста Родиона Амирова.

Напомним, что о кончине 21-летнего спортсмена стало известно накануне. У Амирова в 2022 году было диагностировано онкологическое заболевание.

«Невероятнo тяжело осознавать утрату Родиoна. Его улыбка и вкус к жизни и хоккею были заразительны. Я и остaльные игроки «Торонто» благодaрны за время, проведенное рядoм с ним. Мы навсегда вдохновлены его мужeственной борьбой с ужасной болeзнью. Выражаю соболeзнования его близким. Нам будeт очень нe хватать Амирова», — написал Таварес на своей странице в соцсети.

На драфте НХЛ 2020 года Родион был выбран «Торонто» под общим 15-м номером.

источник: «Советский спорт»
Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»
Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»
Дата и время будут сообщены дополнительно.
15.08.2023 10:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Возле стадиона «Уфа-Арена» установили мемориал памяти Родиона Амирова
У хоккеиста было обнаружено онкологическое заболевание.
15.08.2023 10:34
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Амирова рассказал о последних днях жизни хоккеиста
Дэн Мильштейн отметил, что Амиров думал о других, стараясь подбодрить их.
15.08.2023 00:02
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Экс-работник ИИХФ: интересно, будет ли ЦСКА уважать решение федерации
Армейцам год запретили проводить международные трансферы.
14.08.2023 23:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
В Торонто на стадионе вывели изображение Родиона Амирова
Спортсмен скончался в возрасте 21 года.
14.08.2023 23:49
Хоккей
автор: Александр Кожевников
КХЛ выразила соболезнования родным и близким Амирова
Спортсмен скончался от рака в 21 год.
14.08.2023 23:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Гендир «Салавата Юлаева» выразил соболезнования в связи со смертью 21-летнего хоккеиста Амирова
Спортсмен умер после долгой болезни.
14.08.2023 22:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Спартак» выразил соболезнования семье Амирова
Спортсмен скончался в возрасте 21 года.
14.08.2023 22:40
Хоккей
автор: Александр Кожевников
ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Амирова
Хоккеист скончался в возрасте 21 года.
14.08.2023 21:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.