Капитан «Торонто» Таварес отреагировал на новость об уходе из жизни Амирова

Нападающий «Торонто» Джон Таварес отреагировал на новость о смерти российского хоккеиста Родиона Амирова.

Напомним, что о кончине 21-летнего спортсмена стало известно накануне. У Амирова в 2022 году было диагностировано онкологическое заболевание.

«Невероятнo тяжело осознавать утрату Родиoна. Его улыбка и вкус к жизни и хоккею были заразительны. Я и остaльные игроки «Торонто» благодaрны за время, проведенное рядoм с ним. Мы навсегда вдохновлены его мужeственной борьбой с ужасной болeзнью. Выражаю соболeзнования его близким. Нам будeт очень нe хватать Амирова», — написал Таварес на своей странице в соцсети.

На драфте НХЛ 2020 года Родион был выбран «Торонто» под общим 15-м номером.