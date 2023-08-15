Дисквалификация голкипера Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомметнировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым.

Напомним, что накануне ИИХФ дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца. Она начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

В 2022 году после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА голкипер подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Как сообщает ESPN со ссылкой на Дэйли, Федотов не будет отстранён от матчей НХЛ и сможет исполнить условия своего контракта с «Филадельфией».

Добавим, что на ЦСКА, с которым подписал контракт вратарь, наложен бан на международные трансферы сроком на один год.