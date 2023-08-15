ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дисквалификация голкипера Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ

ЦСКА будет оспаривать решение.
15 августа 2023 12:00
автор: Александр Поволоцкий

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомметнировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым.

Напомним, что накануне ИИХФ дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца. Она начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

В 2022 году после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА голкипер подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Как сообщает ESPN со ссылкой на Дэйли, Федотов не будет отстранён от матчей НХЛ и сможет исполнить условия своего контракта с «Филадельфией».

Добавим, что на ЦСКА, с которым подписал контракт вратарь, наложен бан на международные трансферы сроком на один год.

источник: ESPN
Капитан «Торонто» Таварес отреагировал на новость об уходе из жизни Амирова
Россиянин был задрафтован этим клубом НХЛ,
15.08.2023 11:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»
Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»
Дата и время будут сообщены дополнительно.
15.08.2023 10:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Возле стадиона «Уфа-Арена» установили мемориал памяти Родиона Амирова
У хоккеиста было обнаружено онкологическое заболевание.
15.08.2023 10:34
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Амирова рассказал о последних днях жизни хоккеиста
Дэн Мильштейн отметил, что Амиров думал о других, стараясь подбодрить их.
15.08.2023 00:02
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Экс-работник ИИХФ: интересно, будет ли ЦСКА уважать решение федерации
Армейцам год запретили проводить международные трансферы.
14.08.2023 23:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
В Торонто на стадионе вывели изображение Родиона Амирова
Спортсмен скончался в возрасте 21 года.
14.08.2023 23:49
Хоккей
автор: Александр Кожевников
КХЛ выразила соболезнования родным и близким Амирова
Спортсмен скончался от рака в 21 год.
14.08.2023 23:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Гендир «Салавата Юлаева» выразил соболезнования в связи со смертью 21-летнего хоккеиста Амирова
Спортсмен умер после долгой болезни.
14.08.2023 22:41
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Спартак» выразил соболезнования семье Амирова
Спортсмен скончался в возрасте 21 года.
14.08.2023 22:40
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.