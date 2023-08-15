Гол Бродхерста принёс «Амуру» победу в товарищеском матче с «Торпедо»

В Химках завершился товарищеский матч между «Амуром» и «Торпедо».

Встреча на стадионе «Новогорск» завершилась победой клуба из Хабаровска со счетом 2:1.

В составе «Амура» отличились Евгений Грачев (34-я минута) и Алекс Бродхёрст (40-я). Автором единственной шайбы нижегородской команды стал Кирилл Воронин (8-я), отличившийся в большинстве.

Отметим, что игра прошла в формате два периода по 20 минут. Сегодня состоится еще один матч этих команд.

Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.