Генменеджер «Питтсбурга» Дубас, задрафтовавший Амирова, высказался о смерти игрока

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас прокомментировал новость о смерти российского хоккеиста Родиона Амирова.

Функционер работал на аналогичной должности в «Торонто» и в 2020 году задрафтовал хоккеиста под общим 15-м номером.

«Наши мысли и сердца сейчас — с его родителями и семьёй. Мне так грустно из-за потери такого замечательного молодого человека с таким большим потенциалом. Родион был ярким примером мужества, и я уверен, что его дух тронул каждого и будет жить в каждом, кому посчастливится его знать», — приводит пресс-служба «Питтсбурга» слова Дубаса.

Напомним, что о кончине 21-летнего спортсмена стало известно накануне. У Амирова в 2022 году было диагностировано онкологическое заболевание.