ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Юрист рассказала, почему ЦСКА и ФХР должны согласиться с решением ИИХФ по Федотову

Решение не распространяется на НХЛ.
15 августа 2023 14:32
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение ИИХФ по российскому голкиперу Ивану Федотову.

Напомним, что международная федерация дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца.

«Членство ФХР в ИИХФ не было приостановлено. Да даже если бы оно было приостановлено… Ты обязан соблюдать наложенные дисциплинарные санкции, только если ты не окончательно исключён из организации. И в уставе ИИХФ, я уверена, написано о необходимости соблюдений всех решений Международной федерации. Так что неподчинение решению будет прямым конфликтом», — приводит «Газета.Ru» слова Анцелиович.

В 2022 году после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА голкипер подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

источник: «Газета.Ru»
Дмитрий Рябыкин: НХЛ по силам включить «беспредел» и забрать у нас многих игроков
15.08.2023 14:52
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Генменеджер «Питтсбурга» Дубас, задрафтовавший Амирова, высказался о смерти игрока
Хоккеист был воспитанником «Салавата Юлаева».
15.08.2023 13:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Бродхерста принёс «Амуру» победу в товарищеском матче с «Торпедо»
Встреча прошла в Московской области.
15.08.2023 13:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Дисквалификация голкипера Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ
ЦСКА будет оспаривать решение.
15.08.2023 12:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Капитан «Торонто» Таварес отреагировал на новость об уходе из жизни Амирова
Россиянин был задрафтован этим клубом НХЛ,
15.08.2023 11:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»
Церемония прощания с Амировым пройдет на арене «Салавата Юлаева»
Дата и время будут сообщены дополнительно.
15.08.2023 10:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Возле стадиона «Уфа-Арена» установили мемориал памяти Родиона Амирова
У хоккеиста было обнаружено онкологическое заболевание.
15.08.2023 10:34
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Амирова рассказал о последних днях жизни хоккеиста
Дэн Мильштейн отметил, что Амиров думал о других, стараясь подбодрить их.
15.08.2023 00:02
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Экс-работник ИИХФ: интересно, будет ли ЦСКА уважать решение федерации
Армейцам год запретили проводить международные трансферы.
14.08.2023 23:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.