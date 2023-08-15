Юрист рассказала, почему ЦСКА и ФХР должны согласиться с решением ИИХФ по Федотову

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение ИИХФ по российскому голкиперу Ивану Федотову.

Напомним, что международная федерация дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца.

«Членство ФХР в ИИХФ не было приостановлено. Да даже если бы оно было приостановлено… Ты обязан соблюдать наложенные дисциплинарные санкции, только если ты не окончательно исключён из организации. И в уставе ИИХФ, я уверена, написано о необходимости соблюдений всех решений Международной федерации. Так что неподчинение решению будет прямым конфликтом», — приводит «Газета.Ru» слова Анцелиович.

В 2022 году после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА голкипер подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.