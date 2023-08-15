Дмитрий Рябыкин: НХЛ по силам включить «беспредел» и забрать у нас многих игроков

Экс-защитник «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал решения ИИХФ по делу российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Напомним, что международная федерация дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца. ЦСКА получил годичный бан на международные трансферы.

«Сочувствую Ивану. Молодой парень, без которого у России не было бы серебра Олимпиады, попал в непонятный «замес». Странная история. Надеюсь, она скоро разрешится. Сейчас для нас самое главное — не нарушить отношения с НХЛ. Наши ребята спокойно выступают за океаном, у КХЛ и НХЛ есть взаимное уважение контрактов. Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить «беспредел» и забрать у нас многих хоккеистов», — цитирует слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Весной 2022 года Федотов подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен служить в армии. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.