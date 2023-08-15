«Витязь» одержал победу над «Северсталью» в товарищеском матче 

Хоккеисты «Витязя» оказались сильнее «Северстали» в товарищеском матче.
Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Александра Завьялова.
В составе «богатырей» заброшенными шайбами отметились форвард Иван Ежов (1-я минута) и защитник Джереми Рой (10),
Добавим, в рамках контрольной игры клубы также провели пятиминутный овертайм в формате «три на три», а также приняли участие в серии буллитов.
Товарищеский матч.
«Витязь» – «Северсталь» – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы:
1:0 – Ежов (Бусыгин, Руденков), 00:56
2:0 – Рой (Яровой, Галузин), 09:34
источник: «Советский спорт»