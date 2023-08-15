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«Динамо» и «Сочи» произвели обмен игроками

в преддверии нового сезона КХЛ команды продолжают укреплять свои составы.
15 августа 2023 16:56
автор: Александр Шульгин

Московское «Динамо» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами.

Из Москвы на юг отправился защитник Артем Волков, а в обратном направлении проследует Максим Муранов. Правда, пока дело ограничилось денежной компенсацией и правами на игрока, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в сезоне-2022/23 Волков провел 60 матчей в регулярном первенстве КХЛ, в которых сделал девять результативных передач. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету шесть встреч и ни одного набранного очка.

Ранее «Динамо» усилилось олимпийским чемпионом Никитой Гусевым и защитником Игорем Ожигановым.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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