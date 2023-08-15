ИИХФ опубликовала календарь чемпионата мира 2024 года 

Стало известно расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2024 года. Календарь опубликовала пресс-служба Международной федерации хоккея на льду.

Сообщается, что мировое первенство, которое пройдет в Праге и Остраве (Чехия) стартует 10 мая и продлится до 26-го числа того же месяца. Полное расписание игр хоккейных сборных доступно здесь. В чемпионате мира примут участие 16 национальных команд.

Напомним, победителем ЧМ-2023 по хоккею стала сборная Канады, серебряные медали завоевала Германия, бронза досталась национальной команде Латвии.