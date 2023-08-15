СКА продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА продлил контракт с защитником Михаилом Пашниным, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на два сезона. Также новый двухлетний контракт с петербургским клубом подписал 30-летний защитник Андрей Педан.

Оба игрока выступают за СКА с сезона-2022/23 и в составе команды победителями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Пашнин набрал 6 очков (3 шайбы и 3 передачи) в 40 матчах, Педан провел 80 игр и набрал 25 очков (7+18).

Ранее Пашнин выступал за магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив» и ЦСКА. Вместе с армейцами в 2019 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

Педан играл за московское «Динамо», казанский «Ак Барс», а также на его счету 13 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Ванкувер Кэнакс».