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Вратарь «Торонто» Самсонов отреагировал на смерть Родиона Амирова 

Российский хоккеист скончался в понедельник, 14 августа.
15 августа 2023 19:45
автор: Глеб Шевяков

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отреагировал на смерть российского форварда Родиона Амирова.

«Не успели созвониться, родной… Царство небесное», — написал 26-летний вратарь в своих соцсетях.

Добавим, Амиров умер в понедельник, 14 августа, на 22-м году жизни. Хоккеист был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс». В КХЛ играл в составе «Салавата Юлаева». С февраля прошлого года Родион боролся с раком. Врачи диагностировали игроку опухоль мозга.

источник: «Советский спорт»
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