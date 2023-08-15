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В «Ак Барсе» объяснили, почему Знарок не смог добиться результата с командой

Специалист покинул клуб по ходу прошлого сезона.
15 августа 2023 22:15
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил работу Олега Знарка на посту главного тренера команды в сезоне-2022/23.

«Я всегда говорил, что у Олега Знарка немножко не получилось, но фундамент он заложил, нужно было чуть подкорректировать, что понимал Билялетдинов. Понятно, что октябрь-ноябрь были сложным этапом для нас. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает», - приводит слова руководителя «ТИ-Спорт».

Напомним, Знарок возглавил казанцев накануне прошлого сезона, однако был уволен по ходу регулярного чемпионата за неудовлетворительные результаты.

Сменивший его Зинэтула Билялетдинов довел команду до финала Кубка Гагарина, в котором она уступила ЦСКА.

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