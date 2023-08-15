«Это просто издевательство, парню судьбу ломают». Российский тренер о приключениях Федотова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал дисквалификацию голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Дело Вани – играть в хоккей и выражать своё желание, где играть. А дело агентов – подсчитывать и говорить, что можно делать, а что нельзя. Это просто издевательство над человеком. Пора спросить с его юристов. Парню просто судьбу ломают. Это ужас какой-то.

Над парнем просто издеваются. Полная некомпетентность тех, кто отвечает за его юридическое сопровождение. Почему Иван всё время попадает в какие-то истории? Считаю, что надо разобраться, кто рядом с ним – друг или не друг. Жаль человека», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, в 2022 году Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», однако его неожиданно забрали в армию. После возвращения из вооруженных сил вратарь подписал новое соглашение со своим прежним клубом - ЦСКА, однако ИИХФ признала его контракт с «летчиками» действующим, в результате чего Иван был дисквалифицирован на четыре месяца, а армейцам запретили регистрировать легионеров в течение года.