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«У вас СВО, я за жену переживаю». Генменеджер «Авангарда» рассказал, как Найт уходил из клуба

Вмешалась личная жизнь.
16 августа 2023 14:15
автор: Максим Скороходов

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, как нападающий уходил из команды.

«Это началось буквально накануне выхода команды на сборы. Корбан женился в десятых числах июля, и пошли какие-то звоночки, что вот так и так, у вас СВО, я за жену переживаю. Начал закидывать, скажем так. Хотя ещё в начале июля вместе с Буше подтверждали, что в августе прилетят, шла обычная подготовка. Но за две недели всё перевернулось. Мы долго разговаривали, убеждали, и Хартли подключали», - приводит «Чемпионат» слова Курьянова.

Генменеджер «Авангарда» подчеркнул, что расставание произошло строго по регламенту.

Найт присоединился к «Авангарду» в 2020 году. В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист в составе «омичей» провёл 58 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счёт 34 (15+19) очка. На стадии плей-офф канадец сыграл 14 встреч и набрал 10 (5+5) баллов.

источник: Чемпионат.com
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