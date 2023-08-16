«У вас СВО, я за жену переживаю». Генменеджер «Авангарда» рассказал, как Найт уходил из клуба

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, как нападающий уходил из команды.

«Это началось буквально накануне выхода команды на сборы. Корбан женился в десятых числах июля, и пошли какие-то звоночки, что вот так и так, у вас СВО, я за жену переживаю. Начал закидывать, скажем так. Хотя ещё в начале июля вместе с Буше подтверждали, что в августе прилетят, шла обычная подготовка. Но за две недели всё перевернулось. Мы долго разговаривали, убеждали, и Хартли подключали», - приводит «Чемпионат» слова Курьянова.

Генменеджер «Авангарда» подчеркнул, что расставание произошло строго по регламенту.

Найт присоединился к «Авангарду» в 2020 году. В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист в составе «омичей» провёл 58 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счёт 34 (15+19) очка. На стадии плей-офф канадец сыграл 14 встреч и набрал 10 (5+5) баллов.