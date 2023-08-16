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«Мы у себя дома, зачем они лезут?» Экс-игрок СКА — о решении ИИХФ по Федотову

Мнение Константина Меньшикова.
16 августа 2023 15:11
автор: Виталий Овсянников

78-летний экс-игрок СКА Константин Меньшиков поделился мнением о решении ИИХФ дисквалифицировать голкипера московских армейцев Ивана Федотова на четыре месяца.

«Ситуация очень непростая. Федотов должен был отслужить в армии. Такие законы. Формально контракт с «Филадельфией» он не исполнял, деньги не получал. Значит, договор должен быть разорван. И ЦСКА руководствовался этой логикой, когда заключил с Федотовым новый контракт. А с какой стати вмешалась ИИХФ? Мы что, участвуем в чемпионате мира? Нас, одну из лучших хоккейных держав, выгнали из хоккейной семьи. ЦСКА прав, что подписал с вратарём контракт. Мы у себя дома вообще-то, чего они лезут? ИИХФ не надо слушать, она нам теперь не указ», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

Напомним, в 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен в армию для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

источник: «РБ-Спорт»
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