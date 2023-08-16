«Спартак» и «Северсталь» забросили десять шайб в товарищеском матче

Хоккеисты московского «Спартака» победили череповецкую «Северсталь» в товарищеском матче. Встреча в Москве завершилась со счетом 6:4 в пользу красно-белых, одержавших волевую победу.

В составе московской команды отличились Максим Цыплаков, Иван Морозов, Шейн Принс, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Чезганов.

У «Северстали» шайбы на счету Андрея Чуркина (02:17), Василия Шумилова (20:33), Никиты Седова (25:09) и Егора Степанова (35:59). За красно-белых отличались Максим Цыплаков (21:32), Иван Морозов (30:02), Шейн Принс (33:26), Михал Чайковски (41:25), Ансель Галимов (55:54) и Егор Чезганов (57:56).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче днем позже «Спартак» примет «Куньлунь Ред Стар», а «Северсталь» - «Сочи».