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В «Ладе» заключили контракты с четырьмя хоккеистами, находившимися на просмотре

Среди них Остап Сафин, приехавший в Тольятти, из Чехии.
16 августа 2023 17:07
автор: Александр Евграфов

Тольяттинская «Лада» заключила контракты с четырьмя хоккеистами, находившимися в команде на просмотре, сообщается в Telegram-канале команды.

В клубе остались Николай Демидов, Илья Кудряшов, Никита Лисов и Остап Сафин. Все четыре контракта носят двусторонний характер, но заключены на разные сроки. Соглашение с Демидовым рассчитано на один год, с Кудряшовым на три года, с Лисовым и Сафиным на один год.

В свою очередь Андрей Алексеев и Радель Фазлеев покинут команду, новые соглашения хоккеистам не предложены.

источник: ХК «Лада»
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