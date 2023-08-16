В «Ладе» заключили контракты с четырьмя хоккеистами, находившимися на просмотре

Тольяттинская «Лада» заключила контракты с четырьмя хоккеистами, находившимися в команде на просмотре, сообщается в Telegram-канале команды.

В клубе остались Николай Демидов, Илья Кудряшов, Никита Лисов и Остап Сафин. Все четыре контракта носят двусторонний характер, но заключены на разные сроки. Соглашение с Демидовым рассчитано на один год, с Кудряшовым на три года, с Лисовым и Сафиным на один год.

В свою очередь Андрей Алексеев и Радель Фазлеев покинут команду, новые соглашения хоккеистам не предложены.