НХЛ планировала проведение матчей регулярного чемпионата в России

Вице‑комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига хотела провести в России матчи регулярного чемпионата.

Планировалось, что в Москве или Санкт-Петербурге сыграют «Вашингтон» и «Сент-Луис».

«Было желание предоставить звездам нашей лиги, включая Алекса Овечкина, возможность играть в хоккей перед болельщиками в их родной стране. Но эти планы, пусть они и были предварительными, в итоге оказались отброшены в сторону из‑за пандемии. Наша концепция серьезно не менялась, но пандемия и текущие события в мире делают ее реализацию в краткосрочной перспективе невозможной», - приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Помимо Овечкина за «Вашингтон» играют россияне Александр Алексеев, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко.

В «Сент-Луисе» выступают Дмитрий Саморуков, Алексей Торопченко, Андрей Баканов, Михаил Абрамов, Никита Александров и Павел Бучневич.