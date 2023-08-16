ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

НХЛ планировала проведение матчей регулярного чемпионата в России

2020-е не дали этому случиться.
16 августа 2023 17:34
автор: Максим Скороходов

Вицекомиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига хотела провести в России матчи регулярного чемпионата.

Планировалось, что в Москве или Санкт-Петербурге сыграют «Вашингтон» и «Сент-Луис».

«Было желание предоставить звездам нашей лиги, включая Алекса Овечкина, возможность играть в хоккей перед болельщиками в их родной стране. Но эти планы, пусть они и были предварительными, в итоге оказались отброшены в сторону изза пандемии. Наша концепция серьезно не менялась, но пандемия и текущие события в мире делают ее реализацию в краткосрочной перспективе невозможной», - приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Помимо Овечкина за «Вашингтон» играют россияне Александр Алексеев, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко.

В «Сент-Луисе» выступают Дмитрий Саморуков, Алексей Торопченко, Андрей Баканов, Михаил Абрамов, Никита Александров и Павел Бучневич.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
В «Ладе» заключили контракты с четырьмя хоккеистами, находившимися на просмотре
Среди них Остап Сафин, приехавший в Тольятти, из Чехии.
16.08.2023 17:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Спартак» и «Северсталь» забросили десять шайб в товарищеском матче
Команды проводят предсезонную подготовку.
16.08.2023 15:55
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Мы у себя дома, зачем они лезут?» Экс-игрок СКА — о решении ИИХФ по Федотову
Мнение Константина Меньшикова.
16.08.2023 15:11
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«У вас СВО, я за жену переживаю». Генменеджер «Авангарда» рассказал, как Найт уходил из клуба
Вмешалась личная жизнь.
16.08.2023 14:15
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Это просто издевательство, парню судьбу ломают». Российский тренер — о приключениях Федотова
Голкипер дисквалифицирован на четыре месяца.
15.08.2023 23:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В «Ак Барсе» объяснили, почему Знарок не смог добиться результата с командой
Специалист покинул клуб по ходу прошлого сезона.
15.08.2023 22:15
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вратарь «Торонто» Самсонов отреагировал на смерть Родиона Амирова 
Российский хоккеист скончался в понедельник, 14 августа.
15.08.2023 19:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
СКА продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина
Новое соглашение рассчитано на два года.
15.08.2023 18:05
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ИИХФ опубликовала календарь чемпионата мира 2024 года 
Хоккейные соревнования пройдут в Чехии.
15.08.2023 17:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.