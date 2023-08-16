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СКА пожертвует миллион рублей семье Родиона Амирова

Об этом сообщил роман Ротенберг.
16 августа 2023 23:31
автор: Александр Кожевников

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб пожертвует миллион рублей призовых за победу в предсезонном турнире в Сочи семье скончавшегося Родиона Амирова.

«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде — тренеров, игроков, персонал. Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова. Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

Амиров умер в понедельник, 14 августа, на 22-м году жизни. Хоккеист был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В КХЛ играл в составе «Салавата Юлаева». С февраля прошлого года Родион боролся с раком. Врачи диагностировали игроку опухоль мозга.

источник: «Советский спорт»
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