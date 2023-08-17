«Он жёсткий и немного олдскул». Игрок «Металлурга» — о главном тренере Разине

28-летний шведский хоккеист Робин Пресс, выступающий за «Металлург» на позиции защитника, прокомментировал работу главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

Напомним, швед перешёл в уральский клуб из «Северстали» в текущее межсезонье. С 2018 по 2023 год Андрей Разин работал в череповецкой команде.

«Я бы сказал, что он немного олдскул. Он жёсткий. Я слышал, большинство российских тренеров такие. Комфортен ли мне такой формат работы? Иногда это необходимо. Иногда этого бывает слишком много. Но всегда важен баланс», — цитирует Пресса Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне «Северсталь» под руководством Разина вышла в плей-офф КХЛ, однако уже в первом раунде уступила будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА в семиматчевом противостоянии.