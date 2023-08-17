Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить карьеру хоккеиста

33-летний российский хоккеист Вячеслав Войнов, выступающий за «Ак Барс» на позиции защитника, заявил, что не считает себя ветераном.

Также он ответил на вопрос о завершении игровой карьеры.

«Я не считаю себя ветераном. Во всех командах, начиная еще с «Трактора», всегда был самым молодым. В СКА вместе со мной играли Ковальчук, Артюхин, Дацюк, Кутейкин. Все старше меня на 8-10 лет. Мне было уже под 30, но все равно считался молодым. Сейчас мне 33 года. Но если ты правильно тренируешься, то все будет хорошо. Когда я завершу карьеру? Все зависит от здоровья. Когда начну понимать, что оно не позволяет играть на высоком уровне, то обманывать бы никого не хотелось», - заявил Войнов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В 2012 и 2014 году российский защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз». В 2018 году Вячеслав Войнов стал олимпийским чемпионом. Годом ранее он выиграл Кубок Гагарина в составе СКА.