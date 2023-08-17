Защитник «Ак Барса» Войнов признался, что после завершения карьеры может переехать в США 

Российский защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов рассказал о планах переехать с семьёй в США после окончания профессиональной карьеры.

«Семья у меня хочет жить там, потому что дети учатся в США. Скорее всего, да. Но я не утверждаю, что буду находиться там все время. Думаю, что будет пополам. В России тоже хочу жить. В России мы полноценно переехали в Москву. Брат и мама живут в Челябинске. Но когда мы хотим увидеться, они приезжают ко мне, приводит слова 33-летнего игрока казанцев «Спорт-Экспресс».

Добавим, в сезоне-2022/2023 Войнов за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 59 матчей и набрал 32 (11+21) очка. На этапе плей-офф на его счету 20 игр и девять результативных передач.