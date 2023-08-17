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СКА расстанется с голкипером Подъяпольским

Ранее сообщалось, что клуб также не стал продлевать контракт с Николаем Прохоркиным.
17 августа 2023 13:45
автор: Александр Поволоцкий

Голкипер Владислав Подъяпольский покинет СКА из Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Чемпионат», армейцы решили расстаться с 28-летним хоккеистом. Подъяпольский перешел в СКА по ходу прошлого сезона, покинув «Северсталь».

За клуб с берегов Невы вратарь провёл 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал пять побед, отражая 90% бросков. В плей-офф на счету Владислава три матча с процентом отражённых бросков 86,7.

Также клуб покинет нападающий Дмитрий Моисеев. Форвард провёл 22 матча в минувшем сезоне, отметившись одной голевой передачей.

источник: Чемпионат.com
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