СКА расстанется с голкипером Подъяпольским

Голкипер Владислав Подъяпольский покинет СКА из Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Чемпионат», армейцы решили расстаться с 28-летним хоккеистом. Подъяпольский перешел в СКА по ходу прошлого сезона, покинув «Северсталь».

За клуб с берегов Невы вратарь провёл 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал пять побед, отражая 90% бросков. В плей-офф на счету Владислава три матча с процентом отражённых бросков 86,7.

Также клуб покинет нападающий Дмитрий Моисеев. Форвард провёл 22 матча в минувшем сезоне, отметившись одной голевой передачей.