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«Трактор» подписал контракт с защитником «Адмирала»

Игрок обороны является воспитанником магнитогорской школы хоккея.
17 августа 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

«Трактор» объявил о подписании контракта с защитником Ильей Николаевым.

Отметим, что минувший сезон 22-летний хоккеист выступал за «Адмирал». Николаев подписал двустороннее соглашение с «Трактором» до конца сезона-2023/24.

Илья родился в Челябинске, но хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске. В 2022-м году с «Металлургом» стал финалистом Кубка Гагарина. В плей-офф Николаев провел 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В минувшем сезоне защитник провел восемь игр в регулярном чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) результативный балл.⠀

источник: ХК «Трактор»
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