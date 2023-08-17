«Трактор» подписал контракт с защитником «Адмирала»

«Трактор» объявил о подписании контракта с защитником Ильей Николаевым.

Отметим, что минувший сезон 22-летний хоккеист выступал за «Адмирал». Николаев подписал двустороннее соглашение с «Трактором» до конца сезона-2023/24.

Илья родился в Челябинске, но хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске. В 2022-м году с «Металлургом» стал финалистом Кубка Гагарина. В плей-офф Николаев провел 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В минувшем сезоне защитник провел восемь игр в регулярном чемпионата КХЛ и набрал 1 (0+1) результативный балл.⠀